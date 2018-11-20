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Podcast, günümüzde çok önemli bir iletişim aracı haline geldi. Ülkemizde yayınlanan kaliteli içerik sayısı da günden güne artıyor. 8 Aralık 2018 günü ilk defa bir çok podcast yayıncısı “Power Podcast Festivali” için bir araya gelecek. Sohbetinden keyif aldığımız bu arkadaşları görecek olmak gerçekten çok keyifli. Katılımın yüksek olmasını bekliyorum ve diliyorum.

Podcast Keyfi

Podcast yayınları benim hayatımda önemli bir yere sahip. On yıldan fazladır düzenli olarak dinliyorum. Bu tanıma uyan en eski dinlediğim yayın ise Cenk ve Erdem’in radyo yayınlarıydı. Bitene kadar her bölümü dinlemişimdir. O günlerden günümüze düzenli olarak podcast dinliyorum.

Günün bir çok anında podcast dinlemek mümkün. Yürürken, işe giderken, yemek yaparken ve dinlenirken rahatlıkla podcast dinleyebilirsiniz. Gözleri bozmaz, kulaklara zararı olduğunu da düşünmüyorum. Sonuçta çoğu konuşma formunda. Yorgunsan kapat gözlerini aç podcastini dinle.

Podcastleri ister çevrimiçi istersen indirip daha sonra çevrimdışı dinleyebilirsin. Bu da çok harika bir özellik. Bir de pasif dinleme konusu var. Pasif dinleme ile yabancı dil pratiği yapmak da oldukça etkili. Bir sektöre alışmak için kulak dolgunluğu olması için de dinlenebilir.

En güzel özelliğine geliyorum; ücretsiz! En azından ben şu ana kadar ücretli bir podcast görmedim. İleride daha da yaygınlaşırsa belki olabilir. Fakat bu tür yayınların altında çoğunlukla heyecan ve öz-motivasyon yatıyor. Yayıncıların para için değil de kişisel tatmin ve sosyal tatmin için vakit ayırdıklarını düşünüyorum.

Haydi Podcast Festivali’ne!

Barış, Sami Can ve Tuna aylar öncesinden bir festival yapmak konusunda konuşuyordu. Ara ara gündemden düşse de konunun olgunlaşmasını beklediler sanıyorum. Sonunda da güzel içerikli ve çok yönlü podcast yayıncılarını bir araya getirmeyi başardılar. Şahsen ben bu girişim için çok heyecanlandım!

12. Power Podcast Festivali, 8 Aralık 2018 Cumartesi günü Vakko Moda Merkezi‘nde gerçekleşecek. Katılım için online kayıt yaptırmak gerekiyor.

Festival Podcast’lerine Bakış

Podcast Festivaline birbirinden güzel 14 podcast katılıyor:

10:00 – HAVADAN SUDAN

10:30 – YOLLARDA

11:15 – YALANSAVAR

11:45 – FARKLI KAYDET

12:45 – GİRİŞİMCİ MUHABBETİ

13:15 – GERİSİ HİKAYE

14:00 – EVRİM AĞACI

14:30 – TEKNO SEYİR

15:15 – GPoD

15:45 – SOCRATES

16:30 – ÜRETİM BANDI

17:00 – KAÇIK PRENS

17:45 – DÜNYA NEREYE GİDİYOR?

18:15 – AÇIK BİLİM

Bu podcastlerden en çok dinlediklerim hakkında bir kaç yorum yazmak istiyorum;

Tekno Seyir

Teknolojiyi düzenli takip etmek istiyorsanız bu podcasti çok seveceksiniz. Murat ve Levent‘in hiç ara vermeden uzun süredir yaptıkları kayıtlar için tebrik ederim. Arada tatlı tatlı atışmalarla birlikte doğru bilgiyi aldığımız şahane bir podcast.



Girişimci Muhabbeti

Bu festivalin isim babası olan Girişimci Muhabbeti, girişimci ekosistemi merkezli bir yayın yapıyor. Fakat içerikler kesinlikle çok yönlü. Sohbet de oldukça keyifli. Bitmek bilmeyen enerjileriyle bazen gündem boş olsa da 1 saat konuşabilen bir ekip daha ne diyeyim…



Kaçık Prens

Psikoloji üzerine keyifli bir podcast. Çevremizde ne çok gördüğümüz sorunlara vaka ve araştırma örnekleriyle çözüm bulmaya ve yol göstermeye çalışıyorlar. Emre ve Melih Hocalarımız o kadar güzel konulara değiniyorlar ki her bölümü çok keyifli. Hele Emre Hoca’nın giriş jenerikleri bir efsane…



Açık Bilim

Oldukça içten, samimi ve müspet bilim içeren harika bir yapım. Sohbetteki uyum ve tamamlayıcılık çok iyi. Konular bazen popüler bazen de daha derin felsefik olabiliyor. Tavsiye ederim.



Yollarda TV

Girişimcilik ve gündeme damga vuran konuları özetleyip yorumlayan bir podcast. Arman ve Koray arabada giderken yayın kayda alarak vakti değerlendirme konusunda ustaca bir işe imza atıyorlar. 10 dakikaya çok güzel konular sığdırıyorlar.

Teşekkür

Podcast Festivali fikrini ortaya çıkaran ve oldukça emek harcayan Girişimci Muhabbeti ekibini yani Barış, Sami Can, Tuna‘yı ve ayrıca bu organizasyona ev sahipliği yaptığı için Power FM’e teşekkür etmezsem olmaz. Bu girişim sayesinde podcast kavramının yaygınlaşmasını diliyorum. Çok kitap okumuyoruz bari dinleyerek faydalı bilgiler öğrenelim. Bu sayede müreffeh bir geleceğe bir adım daha atarız diye düşünüyorum. Adım adımdır küçük büyük demeden atmak lazım!

Minik bir ricam var; etkinlik seanslarını kaydedip güzel bir podcast kolajı haline getirebilirsek ne güzel olurdu.

Tüm Podcast yayıncıların eline sağlık!

Girişimci Muhabbeti ekibine bir not: Podcast’e bir karşılık bulamadığım için ingilizce kullanmak zorunda kaldım, saygılar 🙂