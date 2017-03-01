USB Bellek Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

Usb bellek hayatımızın vazgeçilmez cihazlarından biridir. En az birkaç adet almışlığımız vardır mutlaka. Peki bu cihazları alırken nelere dikkat etmeliyiz? Buna ilişkin bazı ipuçlarını derledim paylaşıyorum…

USB Bellek (flash bellek) Nedir?

USB bellek veya flash bellek de dediğimiz cihazlar veri depolamaya yarayan ve elektrikle tekrar tekrar programlanabilen cihazlardır. Tümleşik USB bağlantısı sayesinde kolayca bilgisayar bağlanıtısı kurabilirler. Optik disklere göre de boyutları oldukça küçüktür. Teknolojinin gelişmesiyle depolama kapasiteleri oldukça yükselmiştir. İşten eve veya okuldan eve veri taşıma gibi ihtiyaçlarda oldukça kurtarıcı bir üründür. Boyutları da küçük olduğundan rahatça taşınabilir. Hatta anahtarlık şeklinde olanları da mevcuttur.

USB Bellek Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kullanım Amacı

Seçimin temelinde elbette “kullanım amacı” yatmaktadır. Kullanım amacınız nedir? Bunu doğru saptarsanız size en uygun ürünü seçebilirsiniz. Aşağıdaki başlıklar size bu konuda oldukça yardımcı olacaktır.

Kapasite

İhtiyacınıza göre çok çeşitli kapasiteler mevcut. Şu an 4 GB ile 256 GB arasında değişen kapasitelerde ürünler satılıyor. En çok 16 GB satılmaktadır. Bir usb belleğin fiyatını en çok etkileyen seçim budur. Eğer fotoğraf, film gibi büyük dosyalar taşıyacaksanız ve iş amaçlı raw dosyalar taşıyacaksanız yüksek boyutlara bakabilirsiniz. Fakat günlük olarak yazılar ve bir kaç doküman taşımayı planlıyorsanız veya okulda kullanım için çocuğunuza alacaksanız 4GB veya 8GB da işinizi görür. Çok pahalı olanları bu anlamda önermem. Çünkü usb bellekler küçük olduklarından ve sürekli taşındıklarından kaybolma riskleri vardır. Aşağıda bir siteden alınan verilerle hangi kapasitede kaç ürün satıldığını gösteren bir grafik bulabilirsiniz:

Güvenlik

Kaybolma demişken(!), bir diğer kriter de güvenlik. Bazı modeller diske erişimde “şifre kontrolü” veya “parmak izi” kontrolü gibi önlemler sunmaktadır. Eğer gizli dokümanlar, işle ilgili dokümanlar veya açığa çıkınca sorun olabilecek veriler taşıyorsanız bu tür modelleri tercih etmelisiniz. Önceden dediğim gibi bu usb belleklerin kaybolma riskleri bulunuyor. Günlük kullanımlarda bu özelliği önermiyorum.

Sağlamlık

Usb bellekler daha çok küçük olduklarından tercih ediliyorlar. Böyle olunca da malzemeleri ve sağlamlığı da daha zayıf oluyor. Plastik, alüminyum gövdeye sahip modeller mevcut. Bazı modeller daha sağlam ama biraz daha büyük olabiliyor. Temiz ve sakin bir ortamda daha hafif olanları tercih edebilirsiniz ama şantiye gibi tozlu ve dış ortamlarda çalışıyorsanız daha dayanıklı modellere yönelmenizi öneririm. Bir usb belleği incelediğinizde bu farkı direk anlayabilirsiniz.

Veri Aktarım Hızı

Özellikle profesyonel kullanımlarda hızlı veri transferi çok önemli. Günlük kullanıma uygun usb bellekler ortalama saniyede 1MB veri kopyalabilir. Bu hız yüksek modellerde 25MB/saniyeye kadar çıkabiliyor. Büyük dosyalar kopyalıyorsanız ve zamanınız da çok değerliyse ortalamadan daha hızlı modellere bakabilirsiniz. Aksi halde ortlama veri hızı işinizi görecektir.

Görünüm ve Stil

Bir usb belleğin tasarımı ilginç bir konudur. Bu bellekler genellikle promosyon amaçlı da kullanıldığından düşük kapasiteli ürünleri çok şık yaparak dikkat çekmeye çalışmaktadırlar. Bununla birlikte; yanınızda taşıdığınız için keyfinize göre şık bir cihaz isteyebilirsiniz. Fakat unutmayın ne kadar stil sahibi olursa o kadar kalitesi azalır. Üreticiler tasarıma dikkat ederler elbette ama siz yine de çok fazla cafcaflı ürünlerden uzak durun derim. Benim kullandığım model şu örneğin; Kingston 16GB Mini Metal USB Bellek

En Çok Satan Markalar

Markalara gelince yaklaşık 10 adet markanın çok kullanılan usb bellek modelleri mevcut. Tavsiyem yukarıdaki kriterlere göre kısıtlamalarınızı yaparak kalan markalar üzerinde seçim yapmanız olabilir. Eğer vaktiniz varsa mağazalardan gidip görebilirsiniz. Vaktiniz yoksa internetten gayet rahat sipariş verebilirsiniz. Aşağıda bir siteden alınan verilerle en çok satılan usb belleklerin grafiğini bulabilirsiniz.



Umarım yardımcı olmuştur. Diğer rehberler için teknoloji alışveriş rehberi bölümüne bakabilirsini.

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