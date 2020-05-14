Google Hesabını Kurtarmak için Önceden Yapılması Gerekenler

Günümüzde e-posta hizmeti için çoğumuz google hesaplarını kullanıyoruz. Üstelik bir çok online hizmete üyelik de bu hesaplar üzerinden sağlanıyor. Eğer google şifrenizi unutursanız ve/veya cep telefonunuzu kaybederseniz hesabınıza ulaşamayabilirsiniz! İşte böyle bir durumu düşmemek için; “Google Hesabını Kurtarmak için Önceden Yapılması Gerekenlere” göz atalım.

Google’un kullanımı çok arttığı için hacker grupları sürekli açık peşinde koşuyorlar. Internette güvenliği sağlamak için Google da ciddi güvenlik önlenmeri alıyor.

Yeni bir google hesabı açıyorsanız büyük oranda bir çok önlemi zaten otomatik alıyorsunuz. Sistem sizi buna zorluyor. Örneğin; yeni bir google hesabı açmak için artık “telefon tanımlamak” zorunlu hale geldi. Bu da bir çok riskin önüne geçiyor. Fakat eski bir google hesabınız varsa bazı tanımlamaları kontrol etmenizi öneririm.

Google Hesabını Kurtarmak

“İki adımlı doğrulama” açık ise; cep telefonunuzdan “google authenticator” uygulamasından ek şifre girmeniz gerekiyor. Eğer cep telefonunu kaybederseniz de hesaba erişemeyibilirsiniz!

2 Adımlı Doğrulama

Bu ve bunun gibi sorunlar yaşandığında hesabınızı kolaylıkla kurtarabilmek için aşağıdaki basit adımları mutlaka uygulayın.

Kurtarma Telefon Numarası

Google Hesaplar -> Güvelik adresine gidin.

“İşlemi yapan kişinin siz olduğunuzu doğrulamak için kullanabileceğimiz yollar” kutusunu bulun.

“Kurtarma Telefon Numarası” nın doğru olduğundan emin olun. Eğer tanımlı değilse hemen kendi telefonunuzu tanımlayın.

Google Hesap -> Güvenlik

Kurtarma E-posta Adresi

Google Hesaplar -> Güvelik adresine gidin.

“İşlemi yapan kişinin siz olduğunuzu doğrulamak için kullanabileceğimiz yollar” kutusunu bulun.

“Kurtarma E-postası” nın doğru olduğundan emin olun. Eğer tanımlı değilse mevcut hesabınız dışında güvenilir bir e-posta adresi girin. Bu sizin farklı bir adresiniz olabileceği gibi bir yakınınızın e-posta adresi de olabilir.

Doğrulama Bilgileri

Yedek Kodları Elde Etmek

Eğer “2 adımlı doğrulama” aktif ise bunu yedeklemek için;

Google Hesaplar -> Güvenlik -> 2 adımlı Doğrulama adresine gidin.

Bu sayfada “Yedek Kodlar” başlığını bulup “Kodları Göster” i tıklayın.

Google Yedek Kodlar

Google size 10 adet kurtarma kodu verecektir.

Bu kodları indirip bir USB’ye kaydedin saklayabilirsiniz.

Cep telefonu ile fotoğrafını çekip saklayabilirsiniz.

Çıktısını alıp evde/işyerinde bir kitabın arasında saklayabilirsiniz.

Böylece; hesabınıza bağlı cep telefonunu kaybederseniz hesabınıza girip “2 adımlı doğrulamayı” geçici olarak kaldırmak için bu kodlardan birisini girerek kurtarabilirsiniz.

Google hesabınıza erişemiyorsanız şu adımları izleyin:

Hesap giriş ekranına gelin.

Ekranında “ Şifremi unuttum ” u tıklayın.

” u tıklayın. Sonra “Başka bir yöntem dene” ye tıklayarak seçenekleri değerlendirin. Google size “cep telefonu doğrulaması“, “e-posta doğrulaması“, “yedek kodlarla giriş” seçeneklerini sırayla sunacaktır. Diğerleri olmasa bile elinizde “yedek kodlar” elinizin altında varsa sonunda hesabınıza mutlaka giriş yapabilirsiniz.

Hemen Ayarlarınızı Kontrol Edin!

Google hesabını nasıl güvenli yaparsınız? Yukarıdaki basit işlemlerle gerektiğinde hesabınızı kurtarabilirsiniz. Bir durum olur şifreyi unutmak insani birşeydir. Üstüne bir de cep telefonunu kaybederseniz bu ayarlar doğru ve erişilir değilse google hesabınız erişilmez olabilir. Lütfen ayarlarınızı hemen kontrol edin.

Google Hesabını Kurtarmak için Önceden Yapılması Gerekenler hakkındaki yazımı okuduğunuz için teşekkürler. Güvenli günler.