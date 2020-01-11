Akıllı telefonunuzla geçirdiğiniz sürenin ardından artık yeni bir telefon almayı planlıyorsanız ve bunun için eski telefonu elden çıkaracaksanız aşağıdaki maddelere göz atmanızı öneririm. İşte, telefonu satmadan önce yapılması gerekenler.

Telefonu satmadan önce

Telefonunuzda yer alan kişisel verileri ve kurulu hesapları düzgün bir şekilde silmezseniz sizden sonraki kullanıcı bu bilgilere ulaşabilir. İşte bu riski en aza indirmek için telefonunuzu elden çıkarmadan önce yapmanız gerekenler…

1. Önce Verilerinizi Yedekleyin

Telefonu satmadan önce verilerin yedeğini almak çok önemli. Yedek almadan hareket ederseniz önem verdiğiniz verileri kaybedebilirsiniz. O yüzden sonraki adımlara geçmek için önce yedek alacağız. Peki yedek nasıl alınır?

iPhone Cihazlarda Yedek Almak

iPhone marka telefona sahipseniz yedek almak oldukça kolay. Apple’ın hizmeti olan “iCloud” bu iş için en ideal yöntem. Bunun için;



“Settings -> AppleID (en üstte adınızın olduğu satır) -> iCloud -> iCloud Backup” adımında yer alan “Back Up Now” linkine basarak telefon yedeğini alabilirsiniz. Detaylı anlatımı bu linkte bulabilirsiniz. Fakat şunlara dikkat edin:

Eğer iCloud hesabınızda yeterli yer yoksa yedekleme yarıda kalabilir.

hesabınızda yeterli yer yoksa yedekleme yarıda kalabilir. iCloud ile yedekleme daha çok başka bir iPhone telefon alacaksanız pratik oluyor. Eğer iPhone dışında bir telefona geçiş yapacaksanız USB kablo ile dosyalarınızın yedeğini almanız daha doğru olacaktır.

Android Cihazlarda Yedek Almak

Android cihazlarda bu işlem biraz daha vakit alabilir. Üçüncü parti bir bulut yedekleme yazılımı kullanarak dosyalarınızı oraya yedekleyebilirsiniz. Ya da telefonunuza ait yazılımı bilgisayarınıza kurarak USB kablosunu takıp yedekleme yapabilirsiniz. Örneğin G Cloud Backup bu amaçla kullanılan bir uygulama.

Eğer Android cihazdan iPhone cihaza geçiyorsanız bunun da pratik bir yolu var. Apple tarafından sağlanan “iOS’e Taşı” uygulamasıyla tüm uygulama ve verilerinizi kolayca iPhone cihazına aktarabilirsiniz.

2. SIM Kart ve SD Kartın Çıkarılması

Cihazınızın markası ne olursa olsun telefonunuzdaki SIM kartı mutlaka çıkarmanız gerekiyor. SIM kart içinde rehber bilgileri yer alabilir. Eğer yeni telefonunuzla uyumlu bir SIM kart ise doğrudan yeni telefona da takabilirsiniz.

SD Kartlar genellikle uygulama, fotoğraf gibi verileri saklamak için kullandığımız mini disklerdir. Kendiniz bir SD kart takmadıysanız sıkıntı yok ama siz bir SD kart aktıysanız bunu da çıkartmayı unutmayın.

iPhone cihazlarda SD kart yuvası bulunmaz. SIM kart da telefonun dışında yan kenarda yer alır. Yuvadan çıkartmak için özel bir iğne ile bastırıp çıkartmak gerekiyor. Buradan detaylı açıklamayı okuyabilirsiniz.

Android cihazlarda da son zamanlarda SIM kart iPhone’a benzer şekilde yer alıyor. Fakat bazı modellerde SIM karta ulaşmak için pili çıkartmanız gerekebilir.

3. Verilerin Şifrelenmesi

Telefonu satmadan önce 1. maddede yer alan yedekleme işlemini yaptığınızdan emin olun. Telefon üzerinde kalan verilerin tekrar erişilmemesini sağlamamız gerekiyor. Bu yüzden mevcut verilerin şifrelenmesi gerekiyor.

iPhone Cihazlarda Şifreleme

iPhone cihazlarda veriler disk üzerinde zaten şifreli tutulduğundan özellikle bir şey yapmanız gerekmez. Sonraki adımlarda yer alan fabrika ayarlarına döndürme işleminde verileriniz doğrudan erişilemez hale gelecektir.

Android Cihazlarda Şifreleme

Android cihazlarda varsayılan olarak veriler diskte şifreli tutulmuyor olabilir. Bunu kontrol etmek için; “Ayarlar” menüsünden “Güvenlik” sekmesini bulacağız. Burada “Cihazı Şifrele” gibi bir adıma ulaşmalıyız (örnek için buraya bakabilirsiniz). Bunu tıklayarak işlemi başlatabiliriz. Eğer zaten şifreli ise bir şey yapmanız gerekmeyecektir. Şifreli değilse içerideki verilerin büyüklüğüne göre beklemek zorunda kalabilirsiniz.

4. Kurulu Hesapların Silinmesi

Özellikle Android bir cihaza sahipseniz Google hesabınız ve cihazınızın markasına ait bir hesap varsa (örneğin Samsung Hesabı) bu hesapları da silmeniz iyi bir fikir olacaktır. Fabrika ayarlarında bu verilerin silinmiş olması gerekiyor ama biz işi sağlama alalım. Bu işlemler genellikle; “Ayarlar -> Hesaplar” benzeri bir menüde yer alırlar. Böyle bir menü yoksa biraz araştırma yapıp bulabilirsiniz. Burada bir örnek bulabilirsiniz. Eğer hiçbir hesap açmadıysanız bu adımı yapmanıza gerek yok.

5. Fabrika Ayarlarına Dönüş

Verileri yok etme anlamında en son adım cihazınızı fabrika ayarlarına yani “satın aldığınız andaki duruma” döndürme işlemi kalıyor. Bu işlemi başlattıktan sonra artık verilere ulaşmanız mümkün olmaz. Yedeklerinizi aldığınızdan emin olun.

iPhone Cihazlarda Fabrika Ayarlarına Döndürme

iPhone cihazlarda şu menüden yapılır: “Ayarlar -> Genel -> Sıfırla -> Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil“.

Android Cihazlarda Fabrika Ayarlarına Döndürme

Android cihazlarda şu menüden yapılır: “Sistem -> Gelişmiş -> Sıfırlama Seçenekleri -> Tüm Verileri Sil -> Telefonu Sıfırla -> Her Şeyi Sil“.

6. Telefonu Fiziksel Olarak Temizleyin

Telefon içindeki verilerin temizlenmesinin ardından fiziksel olarak da bir temizlik öneriliyor. Günümüzde parmak izi çalmak için dokunmatik yüzeylerden kopyalama yapıldığı da güvenlik seminerlerine paylaşılıyor. Bu sebeple telefonumuzu uygun bir bezle güzelce temizlemekte fayda var. Eğer pili çıkan bir cihaz ise pili de çıkararak içini de ufak bir fırça ile temizleyebiliriz.

Telefonunuzu satın alacak kişiyi etkilemek isterseniz ön ve arka korumasını (varsa) çıkarabilirsiniz. Böylece cihazın temiz olduğu izlenimi verip güven sağlarsanız (elbette telefonun gerçekten temiz olduğunu varsayıyorum 🙂 )

7. Telefonuzun Aksesuarları ve Kutusu

Umarım telefon kutunuzu atmamışınızdır. Çünkü eski telefonu tüm aksesuarlarıyla birlikte kutusuna koyarsanız daha değerli bir şekilde satmanız mümkün olabilir. Unutmayın bazı teknoloji meraklıları telefon kadar o eski kutuya da para veriyorlar. Hatta bazen o kutu ve aksesuarlar daha da değerli olabilir.

8. Ekstra Güvenlik İçin

Şu ana kadar cihaz üzerinde almanız gereken önlemleri gördük. Şimdi bu önlemlere ek olarak alabileceğimiz aksiyonlara bir bakalım:

Eski telefonunuzu eşleştirdiğiniz cihazlar varsa bu cihazlara girerek ilgili eşleşmeyi silin. Unutmayın tüm verileri sildik ama o cihazın kendine ait dijital kimliği hala aynı.



cihazlar varsa bu cihazlara girerek ilgili Unutmayın tüm verileri sildik ama o cihazın kendine ait hala aynı. Facebook , Google ve Apple hesaplarınızdan eski telefonunuza ait tanımlamayı silmeyi unutmayın. Eğer bu hesaplardan birine sahipseniz hesabınıza giriş yapıp “ ayarlar, cihazlar vb .” menülerden “ cihazımı sil ” benzeri bir adım ile bunu yapabilirsiniz.



, ve hesaplarınızdan eski telefonunuza ait tanımlamayı silmeyi unutmayın. Eğer bu hesaplardan birine sahipseniz hesabınıza giriş yapıp “ .” menülerden “ ” benzeri bir adım ile bunu yapabilirsiniz. Android cihazlarda FRP (factory reset protection) adında bir özellik bulunur. Telefonların çalınma durumunda eski veriler silinmesin diye bir önlem için geliştirilmiş bir ayardır. Telefonunuzu elden çıkarmadan önce bu özelliği kapatmayı unutmayın. Detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz.



(factory reset protection) adında bir özellik bulunur. Telefonların çalınma durumunda diye bir önlem için geliştirilmiş bir ayardır. Telefonunuzu elden çıkarmadan önce bu özelliği kapatmayı unutmayın. Detaylı bilgiyi buradan edinebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa telefon için gereksiz ve gizli olmayan veriler kopyalayarak eski verilere uzmanların özel yazılımlarla ulaşmasını da engelleyebilirsiniz. Biz bir veriyi silince aslında disk üzerinde tüm veri silinmez. Yani izleri kalır. Uzman kişiler de bu izlerden verileri geri döndürebilirler. Bunu engellemenin en kolay yolu eski verilerin üzerine önemli olmayan veriler atmaktır. Örneğin büyük bir film avi dosyasını telefonunuza bir ya da bir kaç kez kopyalarsanız bu önlemi de almış olursunuz.

Özet

Telefonunuzu elden çıkarmadan önce mutlaka içindeki verileri ulaşılmaz hale getirip tam anlamıyla bir temizlik yapmamız çok önemli. Yukarıda “Telefonunuzu Elden Çıkarmadan Önce Yapmanız Gerekenler” hakkında detaylı bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.